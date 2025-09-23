Aceno de Trump a Lula tumultua os miolos de Eduardo Bolsonaro
Ainda não se sabe se a conversa que Trump solicitou a Lula irá restaurar a racionalidade que sempre marcou as relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil durante mais de dois séculos. Mas, na seara política, o aceno do imperador laranja da Casa Branca ao inquilino do Planalto já produziu efeitos. Os miolos de Eduardo Bolsonaro entraram em parafuso.
O filho de Bolsonaro correu às redes sociais. Enxergou "genialidade" na movimentação de Trump. Lembrou que, na véspera, a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci, foi enquadrada na Lei Magnitsky. Concluiu que Trump "fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força na mesa de negociações."
Apegando-se ao trecho do pronunciamento em que Trump disse que "o Brasil vai mal" e depende dos Estados Unidos para melhorar, Eduardo indagou: "Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita?".
Ironicamente, Trump não mencionou em seu discurso o drama de Bolsonaro. Condenado por tentativa de golpe, ele rala por uma prisão domiciliar que evite o cumprimento do castigo na Papuda. Trump tampouco fez referência ao filho, um deputado denunciado ao Supremo pelo crime de coação e com o mandato parlamentar a prêmio.
A diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. Os efeitos inflacionários da política tarifária de Trump sobre a economia doméstica americana expõem os limites do gênio de Washington. Mas Eduardo Bolsonaro demora a perceber que faz o papel de um estúpido submetido aos caprichos de um líder autocrático que não esboça preocupação senão com os próprios interesses.
