Eduardo Bolsonaro saboreia seus desejos sem reparar os anzóis na ponta

Josias de Souza
Colunista do UOL

Até a Câmara, tolerante com todas as modalidades de perversão, começa a se dar conta de que convém fixar os limites do intolerável para Eduardo Bolsonaro. Com uma semana de atraso, Hugo Motta, o chefe da Casa, barrou a pretensão do PL de dar um cargo de líder ao deputado.

Normalmente, a liderança remota seria apenas desmoralizante. Exercida desde os Estados Unidos por um traidor da pátria full time seria aviltante. Serviria apenas para deter o risco de expurgo por excesso de faltas.

Simultaneamente, o Conselho de Ética da Câmara reúne-se nesta terça-feira para deliberar sobre o pedido de cassação do mandato do traidor. É improvável que a guilhotina desça. Mas pelo menos os xerifes da ética se deram conta de que já não dá para se fingir de morto.

A Câmara poderia até tapar os ouvidos para o ronco do asfalto contra o combo blindagem-anistia. Mas não tem como fechar os olhos para a denúncia da Procuradoria contra Eduardo por cavar nos Estados Unidos sanções para obter a impunidade do pai.

O deputado lesa-pátria saboreia cada sanção de Trump contra o Brasil sem se dar conta de que seus desejos trazem anzóis na ponta. Já obteve a prisão domiciliar e a condenação de Bolsonaro a 27 anos de cadeia. O pai pode ser levado à Papuda antes que a Câmara decida o que fazer com o mandato do filho.

