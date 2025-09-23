Esbarrão de Trump e Lula pode resultar em tudo, inclusive nada
Em política, como na vida, surpresas podem ser bem-vindas, desde que o surpreendido esteja preparado para elas. Lula havia declarado que não hesitaria em cumprimentar Trump se cruzasse com ele nos corredores das Nações Unidas: "Sou um cidadão civilizado, estendo a mão para todo mundo." O esbarrão, finalmente, aconteceu. Saiu melhor do que a encomenda.
"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo", disse Trump, que discursou na sequência de Lula na Assembleia-Geral da ONU. "Eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Combinamos que vamos nos encontrar na próxima semana. [...] Ele gostou de mim, eu gostei dele. Faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Tivemos ao menos 39 segundos de uma química excelente. É um bom sinal."
Tomados pelos discursos, Lula e Trump estão separados por um abismo. Divergiram sobre tudo —da guerra em Gaza ao meio ambiente. Em reação à nova leva de sanções da Casa Branca, anunciadas na véspera, Lula apimentou seu pronunciamento. Disse que "não há justificativa para medidas unilaterais e arbitrárias", que Bolsonaro "teve amplo direito de defesa", que "a agressão contra a independência do Judiciário é inaceitável" e que a "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis."
A despeito da "química excelente" que diz ter extraído de um contato de poucos segundos, Trump também disse cobras e lagartos do Brasil. Não citou Bolsonaro. Pareceu mais interessado em advogar os interesses dos conglomerados digitais americanos. Declarou que o Brasil "enfrenta tarifas pesadas" por "interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos", com "censura, repressão" e "corrupção judicial".
De resto, Trump afirmou que "o Brasil está indo mal". Insinuou que "vai continuar mal", a menos que passe a "trabalhar" segundo a lógica que vigora nos Estados Unidos. "Sem a gente, eles vão falhar como outros falharam", realçou.
Encontros entre chefes de Estado são precedidos de arranjos diplomáticos. Cauteloso, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que a ansiada conversa de Lula com Trump pode ocorrer por telefone ou videoconferência. Num contexto em que as informações sobre o Brasil chegam à Casa Branca por meio de dossiês tóxicos de Eduardo Bolsonaro, é um avanço. Mesmo os observadores mais otimistas não encontram, porém, razões para cultivar a euforia. O esbarrão casual da ONU pode resultar em tudo, inclusive nada.
