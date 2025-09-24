Eduardo Bolsonaro ladrilhou seu próprio caminho para o inferno
Eduardo Bolsonaro embrenhou-se pelos meandros do governo Trump com a sensação de que enfiava os dedos em favos de mel. A cada nova sanção da Casa Branca contra o Brasil, o deputado lambia os dedos como se vislumbrasse as dádivas do império. De repente, Eduardo passou a fugir das abelhas.
Ferroado por Hugo Motta, que barrou sua nomeação para o posto de líder da minoria, o filho do "mito" prometeu vingança. "Esperava mais coragem dele", ralhou Eduardo numa entrevista, antes de avisar que vai "levantar a temperatura em cima" do presidente da Câmara.
Eduardo imaginou que, como líder virtual, poderia continuar exercendo o ofício de traidor da pátria nos Estados Unidos. Não perderia o mandato por ausência, pois suas faltas seriam abonadas. Pelo regimento, não pode ter mais de um terço de faltas. Já faltou a 23 das 39 sessões deliberativas da Câmara. É mais do que o dobro do permitido.
A perda do mandato por abandono do emprego é a melhor das hipóteses para Eduardo. Na pior hipótese, será cassado no âmbito do processo aberto nesta terça-feira pelo Conselho de Ética da Câmara. Numa hipótese muito pior, será condenado à prisão no Supremo pelo crime de coação do Judiciário.
Poucas vezes um político exerceu com tamanha plenitude a prerrogativa de ladrilhar seu próprio caminho para o inferno. Pregoeiro da anistia, Eduardo prometia salvar Bolsonaro e seus cúmplices. Hoje, o pai do deputado pede a Deus que o salve do filho salvador.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.