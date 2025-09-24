Senado mostra que a Câmara beija a morte a troco de nada

Quem convive com a pilantragem assegura, por contraste, uma imagem honorável. Ao organizar o funeral da PEC que blinda o mandato de bandidos, a ala sensata do Senado mostrou à banda bandalha da Câmara que há males que vêm para pior.

Hugo Motta, chefe da Câmara, chamou blindagem de "prerrogativa". Alessandro Vieira, relator da emenda no Senado, traduziu para o idioma da rua: "É uma PEC desenhada para proteger bandido. O interesse público exige rejeição."

Os deputados brincaram com a paciência alheia como quem brinca de roleta russa. Estavam tão convictos de que a aversão da opinião pública no Brasil é uma arma completamente descarregada que incluíram na brincadeira a anistia de Bolsonaro.