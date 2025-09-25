Bolsonaro roga a Deus e aliados que o salvem do filho salvador
A anistia tornou-se para Bolsonaro um obstáculo intransponível no Congresso. Mas o filho Eduardo continua defendendo o perdão amplo, geral e irrestrito com a obstinação de quem bate com a cabeça numa parede, esperando transformá-la a qualquer momento numa porta.
Trancado em seus rancores, o pai do deputado se exaspera. Pede aos aliados que recebem autorização do Supremo para visitá-lo na prisão domiciliar que ajudem a calar a boca filho. Receia que a loquacidade tóxica de Eduardo Bolsonaro prejudique sua tática de redução de danos.
À espera do trânsito em julgado de sua sentença a 27 anos e três meses de cadeia, Bolsonaro já não faz cara de nojo para o projeto de redução das penas empinado pelo centrão. Alega-se que já aceita o "mal menor", desde que venha acompanhado do compromisso de que cumprirá a tranca atenuada no conforto de sua casa, não na Papuda.
Alheio ao drama do genitor, Eduardo dedica-se a esticar uma corda que já arrebentou. Afugenta os aliados enquanto faz pose de presidenciável. Com o mandato a prêmio na Câmara, Eduardo demora a notar que foi acomodado pela Procuradoria-Geral da República na fila do patíbulo do Supremo. Tornou-se uma inelegibilidade esperando para acontecer.
Pregoeiro da anistia, Eduardo prometia salvar Bolsonaro e seus cúmplices do alto comando da conspiração do golpe. Hoje, o pai do pede a Deus e aos aliados que o salvem do filho salvador.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.