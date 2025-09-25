Conflito entre Câmara e Senado tornou-se a prioridade nacional
Um grupo de parlamentares deflagrou na noite de quarta-feira articulação para evitar o agravamento da crise entre Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Isso é péssimo para o Brasil. A pacificação precisa ser contrabalançada por uma campanha de intrigas que afaste ainda mais os presidentes da Câmara e do Senado.
A PEC que blindava políticos larápios já foi enterrada pelo Senado. Mas a Câmara insiste em ameaçar a democracia com o projeto da anistia, mesmo que no formato envergonhado da redução de penas. A preservação da desavença entre as duas Casas do Congresso virou prioridade nacional.
Convém espalhar que Motta e Alcolumbre só se referem um ao outro como "Chupeta de Baleia" e "Mini-Lira". A intriga é a única indústria de Brasília. Mas não custa renovar o estoque de matéria-prima. A blindagem mal desceu à cova e o deputado Paulinho da Força envenenou a atmosfera com nova ameaça.
Paulinho insinuou que a Câmara não votaria a isenção do Imposto de Renda se não for aprovada a versão acanhada da anistia. Com a velocidade de um raio, Motta desmentiu o amigo: "Não tem nada a ver uma coisa com a outra".
Motta também quer aprovar a redução de penas na terça-feira. Mas já não pode ignorar o projeto do IR, pois foi atropelado por uma proposta análoga que chega do Senado. Propõe a mesma isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000.
Alcolumbre não é flor digna de cheiro. Está preso ao interesse público por grilhões de barbante. Foi o primeiro a propor alívio para o castigo imposto aos golpistas. Mas cada democracia tem o herói da resistência que merece.
