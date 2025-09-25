Operações anti-PCC têm um sujeito oculto: o grande nariz

Em nova operação, a força-tarefa que esquadrinha as finanças do crime organizado levou ao noticiário, nesta quinta-feira, detalhes inéditos sobre os negócios do PCC. Além de postos de combustíveis e empreendimentos imobiliários, vieram à luz os negócios do crime nos ramos de cosméticos, motéis e jogos de azar.

Depois de ser lavado em transações feitas na economia formal, o dinheiro sujo é enxaguado em aplicações financeiras gerenciadas por um banco digital sediado na Faria Lima. Os investigadores sustentam que, a despeito da camuflagem formal, o grosso do dinheiro do crime ainda tem origem no tráfico de drogas.

A investigação proporciona aos brasileiros uma aula sobre a anatomia da multinacional brasileira do crime. Nela, há um ator oculto. Ele continua ausente do debate. Falta ao enredo um personagem central: o grande nariz. Vende-se cocaína no Brasil e no exterior porque há quem a aspire.