Operações anti-PCC têm um sujeito oculto: o grande nariz
Em nova operação, a força-tarefa que esquadrinha as finanças do crime organizado levou ao noticiário, nesta quinta-feira, detalhes inéditos sobre os negócios do PCC. Além de postos de combustíveis e empreendimentos imobiliários, vieram à luz os negócios do crime nos ramos de cosméticos, motéis e jogos de azar.
Depois de ser lavado em transações feitas na economia formal, o dinheiro sujo é enxaguado em aplicações financeiras gerenciadas por um banco digital sediado na Faria Lima. Os investigadores sustentam que, a despeito da camuflagem formal, o grosso do dinheiro do crime ainda tem origem no tráfico de drogas.
A investigação proporciona aos brasileiros uma aula sobre a anatomia da multinacional brasileira do crime. Nela, há um ator oculto. Ele continua ausente do debate. Falta ao enredo um personagem central: o grande nariz. Vende-se cocaína no Brasil e no exterior porque há quem a aspire.
Se a venda de drogas conduz à existência de tantas lavanderias de dinheiro de má origem, é porque há quem sorva cocaína em grandes quantidades. O tráfico só se desenvolve porque existe um mercado pujante para as drogas ilícitas. Um mercado tonificado pelo consumo de elite.
A mesma sociedade que cobra o combate às facções criminosas tolera as drogas. Horroriza-se com a exposição dos escritórios do crime, mas ergue uma barreira de silêncio em torno do consumidor de cocaína. E por quê? Simples: não se fala no grande nariz porque ele é empinado demais para ser exposto em batidas policiais.
O grande nariz não está nas comunidades pobres dos grandes centros urbanos. Entre ternos e decotes da alta costura, ele perambula por ambientes mais sofisticados: coberturas luxuosas, escritórios requintados, gabinetes do poder, coxias de shows, camarins de desfiles de moda e um interminável etcétera.
Para que a celebração do avanço das investigações contra o PCC faça nexo, é preciso que a sociedade comece a enxergar o nariz invisível. Ele percorre ambientes finos como cúmplice limpinho da multiplicação da fortuna suja manejada pelo crime organizado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.