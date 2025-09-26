Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Anistia virou a nova cloroquina

Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília em dia decisivo de julgamento no STF Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

No Brasil, uma desgraça nunca vem só. Normalmente, chega acompanhada de uma ameaça à democracia. Com Bolsonaro, a ameaça vem aos pares. Depois do complô antidemocrático, o "mito" pede perdão para um golpista dodói. Por tanto tempo rezou pela anistia que, na falta de um milagre, desconfia de Deus, do filho e dos espíritos santos do centrão. Entrou no modo desespero.

Com tantos erros novos à disposição, Bolsonaro repete a caminho da cadeia erros muito parecidos com os que o levaram à derrota em 2022. Teve quatro anos para abraçar a democracia e dois anos para chutar a cloroquina. Preferiu louvar as "minhas Forças Armadas", atacar as urnas e torpedear as vacinas.

Bolsonaro demarcou com seus erros o terreno do adversário. Acorrentado ao fator democrático, Lula jogou no campo de sua preferência, não onde o adversário gostaria. Agora, mal comparando, a anistia virou um outro nome para cloroquina. O capitão erra tanto que dispensa Lula de explicar as falhas do seu governo. De novo, Lula joga no ataque, infiltrado na grande área do adversário. O projeto Tarcísio-2026 apodrece antes de amadurecer.

Imaginou-se que a sentença do Supremo funcionaria como uma vacina. Mas Bolsonaro é o terror dos imunologistas. A escalada de horrores faz do "mito" um germe político imune a qualquer tipo de prevenção.

A alegação de fraude, a conspiração do golpe, a Festa da Selma, o "dá ou desce do tarifaço" pró-anistia... Nada na longa e doentia história nacional vacinou o Brasil contra isso. Por sorte, o desespero pôs Bolsonaro para brigar com o espelho e o filho Eduardo. Com sorte, o germe consumirá a si mesmo numa autoinfecção.

