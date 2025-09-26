Anistia virou a nova cloroquina

No Brasil, uma desgraça nunca vem só. Normalmente, chega acompanhada de uma ameaça à democracia. Com Bolsonaro, a ameaça vem aos pares. Depois do complô antidemocrático, o "mito" pede perdão para um golpista dodói. Por tanto tempo rezou pela anistia que, na falta de um milagre, desconfia de Deus, do filho e dos espíritos santos do centrão. Entrou no modo desespero.

Com tantos erros novos à disposição, Bolsonaro repete a caminho da cadeia erros muito parecidos com os que o levaram à derrota em 2022. Teve quatro anos para abraçar a democracia e dois anos para chutar a cloroquina. Preferiu louvar as "minhas Forças Armadas", atacar as urnas e torpedear as vacinas.

Bolsonaro demarcou com seus erros o terreno do adversário. Acorrentado ao fator democrático, Lula jogou no campo de sua preferência, não onde o adversário gostaria. Agora, mal comparando, a anistia virou um outro nome para cloroquina. O capitão erra tanto que dispensa Lula de explicar as falhas do seu governo. De novo, Lula joga no ataque, infiltrado na grande área do adversário. O projeto Tarcísio-2026 apodrece antes de amadurecer.