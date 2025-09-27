Tonta, direita faz dos seus erros uma zona de conforto para Lula
Tecelão do centrão, o senador Ciro Nogueira, copresidente da federação partidária União Brasil-PP, disse quase tudo numa postagem de rede social: "Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula..."
Chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro postou que "já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita". Subdividiu o segmento em três partes: a centro-direita, a direita e a direita extremada. Vaticinou: "Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez."
Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na Direita, digo aqui a centro direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT?-- Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 26, 2025
Ciro disse quase tudo porque anotou coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. Absteve-se de dar nome aos bois. O desabafo do senador é inspirado em dois bovinos. Exaspera-se com as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e com a inação do pai dele, que resiste à pressão para transferir no Brasil o que restou do seu espólio político para Tarcísio de Freitas, o quindim do centrão.
Ouvindo-se Ciro nas entrelinhas, percebe-se que ele quis dizer o seguinte: Desde o tarifaço de Trump contra o Brasil, que Eduardo atribuiu às suas gestões na Casa Branca, os erros da direita empurraram Lula para sua zona de conforto. Aferrado à defesa da soberania e da democracia, o candidato do PT à re-re-re-reeleição joga não no campo que a direita gostaria, mas no território da sua preferência.
Não bastasse o empenho para obter de Trump sanções contra empresas, trabalhadores e autoridades do Brasil, Eduardo continua pegando em lanças pela anistia "ampla, geral e irrestrita". Contesta a estratégia do centrão de oferecer a Bolsonaro o lenitivo de uma redução da pena de 27 anos de cadeia.
Pior: Eduardo apresenta-se como contraponto ao sonho de Tarcísio de chegar ao Planalto. Num instante em que a atenuação do drama carcerário do pai está condicionada à capacidade de articulação legislativa do sistêmico centrão, o deputado apresenta-se como uma cínica alternativa presidencial antissistema.
Levando o cinismo às fronteiras do paroxismo, Eduardo dá de ombros para o fato de que está com o mandato a prêmio na Câmara. Se não for cassado pela indecorosa condição de traidor da pátria, terá o mandato passado na lâmina por excesso de faltas. De resto, ignora a evidência de que a denúncia da Procuradoria pelo crime de coação converteu-o numa inelegibilidade esperando na fila do Supremo para acontecer.
O desabafo de Ciro soou nas redes a três dias de um encontro de Tarcísio com Bolsonaro. A criatura visitará o criador em sua prisão domiciliar nesta segunda-feira. Num prenúncio do que está por vir, o governador de São Paulo expôs o seu desânimo em declarações públicas e privadas.
Nos bastidores, Tarcísio soa inconformado com os ataques que recebe de Eduardo e conformado com a relutância do pai do deputado em transferir-lhe o legado de votos da ultradireita. Passou a repetir em voz alta, sob refletores, o que antes apenas sussurrava no escurinho: Está propenso a disputar em 2026 não o Planalto, mas a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.
Vem daí o ímpeto repentino que levou Ciro Nogueira a despejar nas redes sociais a constatação do óbvio. Cultivando a pretensão de se tornar candidato a vice-presidente da República numa chapa encabeçada por Tarcísio, o senador tropeçava no óbvio, dava bom dia ao óbvio e fingia que o óbvio não era o óbvio.
De repente, Ciro passou a enxergar a obviedade de que os erros da direita livraram Lula do incômodo de lidar com os tropeços do seu governo. Cavalgando o fator democrático, Lula avança sem sair do lugar. Enxerga nos desacertos dos rivais a perspectiva de restaurar em 2026 a frente ampla que lhe deu em 2022 um triunfo pela ínfima vantagem de 1,8 ponto percentual.
Atento à mudança dos ventos, Gilberto Kassab, o dono do PSD, leva à vitrine da sucessão os planos C e D da direita. Reitera a intenção de apoiar Tarcísio se ele optar por trocar a provável reeleição em São Paulo pela incerteza das urnas federais. Mas realça que o seu partido dispõe de duas alternativas presidenciais. A primeira, mais provável, é Ratinho Júnior, governador do Paraná. A segunda, mais longínqua, é o governador gaúcho Eduardo Leite.
Lula esfrega as mãos. Observador privilegiado da cena política, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pupilo de Ciro Nogueira, profetizou nesta sexta-feira, num rasgo de sinceridade: "Nós temos pela primeira vez o presidente da República três vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua quarta eleição, já em processo de reeleição."
