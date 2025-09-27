Tonta, direita faz dos seus erros uma zona de conforto para Lula

Ciro disse quase tudo porque anotou coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. Absteve-se de dar nome aos bois. O desabafo do senador é inspirado em dois bovinos. Exaspera-se com as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e com a inação do pai dele, que resiste à pressão para transferir no Brasil o que restou do seu espólio político para Tarcísio de Freitas, o quindim do centrão.

Ouvindo-se Ciro nas entrelinhas, percebe-se que ele quis dizer o seguinte: Desde o tarifaço de Trump contra o Brasil, que Eduardo atribuiu às suas gestões na Casa Branca, os erros da direita empurraram Lula para sua zona de conforto. Aferrado à defesa da soberania e da democracia, o candidato do PT à re-re-re-reeleição joga não no campo que a direita gostaria, mas no território da sua preferência.

Não bastasse o empenho para obter de Trump sanções contra empresas, trabalhadores e autoridades do Brasil, Eduardo continua pegando em lanças pela anistia "ampla, geral e irrestrita". Contesta a estratégia do centrão de oferecer a Bolsonaro o lenitivo de uma redução da pena de 27 anos de cadeia.

Pior: Eduardo apresenta-se como contraponto ao sonho de Tarcísio de chegar ao Planalto. Num instante em que a atenuação do drama carcerário do pai está condicionada à capacidade de articulação legislativa do sistêmico centrão, o deputado apresenta-se como uma cínica alternativa presidencial antissistema.

Levando o cinismo às fronteiras do paroxismo, Eduardo dá de ombros para o fato de que está com o mandato a prêmio na Câmara. Se não for cassado pela indecorosa condição de traidor da pátria, terá o mandato passado na lâmina por excesso de faltas. De resto, ignora a evidência de que a denúncia da Procuradoria pelo crime de coação converteu-o numa inelegibilidade esperando na fila do Supremo para acontecer.

O desabafo de Ciro soou nas redes a três dias de um encontro de Tarcísio com Bolsonaro. A criatura visitará o criador em sua prisão domiciliar nesta segunda-feira. Num prenúncio do que está por vir, o governador de São Paulo expôs o seu desânimo em declarações públicas e privadas.