EUA conhecem a verdade sobre o Brasil, mas vira-lhe as costas

A química é uma ciência que ajuda o ser humano a compreender o funcionamento do universo. Mas nem ela é capaz de explicar a energia que se infiltrou na alma turbulenta de Trump quando disse que uma "química excelente" rolou entre ele e Lula nos poucos segundos do encontro que tiveram na ONU.

Em nova menção sobre o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, estimulou a suspeita de que a verdade não se inclui entre as substâncias que produziram a suposta mudança de humor do imperador laranja da Casa Branca. Lutnick reiterou numa entrevista a mentira que está na gênese das sanções de Trump contra o Brasil.

O auxiliar de Trump incluiu esta terra de palmeiras e sabiás numa lista de países que precisam ser "consertados" para deixar de prejudicar os americanos. "Temos um punhado de países para consertar", disse Lutnick. Citou Suíça, Brasil e Índia. "Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que nos prejudiquem, e é por isso que estamos em desvantagem com eles."