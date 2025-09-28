EUA conhecem a verdade sobre o Brasil, mas vira-lhe as costas
A química é uma ciência que ajuda o ser humano a compreender o funcionamento do universo. Mas nem ela é capaz de explicar a energia que se infiltrou na alma turbulenta de Trump quando disse que uma "química excelente" rolou entre ele e Lula nos poucos segundos do encontro que tiveram na ONU.
Em nova menção sobre o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, estimulou a suspeita de que a verdade não se inclui entre as substâncias que produziram a suposta mudança de humor do imperador laranja da Casa Branca. Lutnick reiterou numa entrevista a mentira que está na gênese das sanções de Trump contra o Brasil.
O auxiliar de Trump incluiu esta terra de palmeiras e sabiás numa lista de países que precisam ser "consertados" para deixar de prejudicar os americanos. "Temos um punhado de países para consertar", disse Lutnick. Citou Suíça, Brasil e Índia. "Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que nos prejudiquem, e é por isso que estamos em desvantagem com eles."
O Brasil é mais protecionista do que recomendaria o bom senso. Mas não é verdade que impõe déficits aos Estados Unidos. Ao contrário, compra bem mais do que vende. Tornou-se um colecionador de déficits. No ano passado, o déficit foi superior a US$ 28 bilhões, incluindo produtos e serviços. Nos últimos 15 anos, o buraco somou US$ 410 bilhões.
Lula disse na semana passada ter "boa expectativa" em relação à conversa que espera ter com Trump. Imagina que será uma oportunidade para desfazer as "informações equivocadas" repassadas a ele sobre o Brasil.
Pode-se dizer muitas coisas sobre o secretário de Comércio dos Estados Unidos, exceto que Lutnick não sabe fazer contas. Trump é um sujeito inculto. Mas seria temerário supor que desconheça a essa altura os superávits que os americanos historicamente extraem do Brasil.
Nesse contexto, o melhor é reconhecer que a conversa de Lula com Trump, se ocorrer, exigirá muito mais do que uma "química excelente" para ser bem-sucedida. Trump especializou-se em fazer o pior da melhor maneira que pode. E o pior que alguém pode fazer em relação à verdade é conhecê-la e virar-lhe as costas.
