As balizas da gestão Fachin: 'comedimento e compostura'

Edson Fachin fixou os marcos de sua presidência no Supremo Tribunal Federal três meses antes da posse. Deu-se no final de junho. Num dia em que seis dos onze ministros supremos enfeitavam um Gilmarpalooza em Lisboa, Fachin homenageou a integridade numa palestra em Brasília.

"Comedimento e compostura são deveres éticos, cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante", disse Fachin. Ao arrematar o raciocínio, o novo presidente do Supremo acertou na sobrancelha da mosca: "Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional".

Ficou entendido que Fachin fugirá do abismo retomando no comando do Supremo o padrão Rosa Weber de discrição. Na posse, o hino nacional será entoado pelo coral de funcionários do tribunal. Os convidados serão servidos de água e café. A festança noturna, patrocinada por associação de magistrados e pelo baronato advocatício, foi cancelada.