As balizas da gestão Fachin: 'comedimento e compostura'
Edson Fachin fixou os marcos de sua presidência no Supremo Tribunal Federal três meses antes da posse. Deu-se no final de junho. Num dia em que seis dos onze ministros supremos enfeitavam um Gilmarpalooza em Lisboa, Fachin homenageou a integridade numa palestra em Brasília.
"Comedimento e compostura são deveres éticos, cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante", disse Fachin. Ao arrematar o raciocínio, o novo presidente do Supremo acertou na sobrancelha da mosca: "Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional".
Ficou entendido que Fachin fugirá do abismo retomando no comando do Supremo o padrão Rosa Weber de discrição. Na posse, o hino nacional será entoado pelo coral de funcionários do tribunal. Os convidados serão servidos de água e café. A festança noturna, patrocinada por associação de magistrados e pelo baronato advocatício, foi cancelada.
Fachin prefere falar nos autos. Mas não foge de embates necessários. Em 2022, quando Bolsonaro quis transformar militares em bedéis de urnas, ralhou. "Quem trata de eleições são as forças desarmadas". No mês passado, quando Trump enquadrou Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, disse que o Supremo não se assombraria com "os ventos vindos do norte".
Pesquisa divulgada pelo Datafolha em junho deu uma ideia do tamanho do "abismo institucional" que preocupa Fachin. Revelou que 58% dos brasileiros têm vergonha dos ministros do Supremo.
Não se verá Fachin em paloozas, rega-bofes e conchavos políticos. Não se ouvirá Fachin dizendo "perdeu, mané" ou "nós derrotamos o bolsonarismo". Os bons exemplos não resolverão flagelos como o dos supersalários de juízes ou o confronto com o Legislativo. Mas pelo menos não pioram a imagem do Supremo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.