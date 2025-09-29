Fachin se autoimpõe desafio de devolver Supremo à sua caixinha
Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal com um discurso de transição. O sucessor de Luís Roberto Barroso reafirmou uma frase que tende a se converter num mantra de sua gestão: "Ao Direito o que é do Direito, à política o que é da política."
Numa evidência de que não ignora as ameaças que ainda rondam o Supremo, Fachin reiterou sua total solidariedade a Alexandre de Moraes, que assumiu a vice-presidência do tribunal. Disse que o relator processo sobre a trama do golpe, enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky, tem e continuará tendo todo o apoio.
Alguns parágrafos adiante, porém, Fachin defendeu o equilíbrio da atuação dos magistrados. Afirmou que "um Judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que seja ao populismo, perde sua credibilidade." Foi ao ponto: "A prestações jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção."
Em meio ao debate sobre anistia no Legislativo, Fachin disse que o Supremo não hesitará em zelar pelo "controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição." Simultaneamente, declarou que, a atribuição de "proteger os direitos fundamentais e preservar a democracia constitucional" não autoriza o tribunal a "invadir a seara do legislador."
Num instante em que crescem as críticas a decisões individuais das togas supremas, Fachin revelou seu apreço pelas decisões colegiadas. Tomado pelas palavras, o ministro parece convencido de que o principal desafio de sua gestão é devolver o Supremo Tribunal Federal à sua caixinha institucional na fase pós-tentativa de golpe.
