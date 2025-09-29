Fachin se autoimpõe desafio de devolver Supremo à sua caixinha

Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal com um discurso de transição. O sucessor de Luís Roberto Barroso reafirmou uma frase que tende a se converter num mantra de sua gestão: "Ao Direito o que é do Direito, à política o que é da política."

Numa evidência de que não ignora as ameaças que ainda rondam o Supremo, Fachin reiterou sua total solidariedade a Alexandre de Moraes, que assumiu a vice-presidência do tribunal. Disse que o relator processo sobre a trama do golpe, enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky, tem e continuará tendo todo o apoio.

Alguns parágrafos adiante, porém, Fachin defendeu o equilíbrio da atuação dos magistrados. Afirmou que "um Judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que seja ao populismo, perde sua credibilidade." Foi ao ponto: "A prestações jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção."