Josias de Souza

Josias de Souza

Autoridades injetam politicagem no caso das bebidas intoxicadas

Josias de Souza
Colunista do UOL
Imagem: Fiocruz Imagens

A lógica estatal, como o uísque, perde o efeito quando tomada em grandes quantidades. No caso das bebidas envenenadas com metanol, os governos federal e de São Paulo misturaram fatos e estatísticas, teceram com eles diferentes silogismos e tiraram suas próprias confusões.

Com um atraso de 22 envenenamentos e cinco mortes, as autoridades convocaram a imprensa. Em Brasília, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) afirmou que, "ao que tudo indica", a rede de distribuição de bebida adulterada "transcende os limites" de São Paulo. Por isso, colocou a Polícia Federal no caso.

Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues disse suspeitar de uma conexão com o PCC. Nessa versão, o metanol que envenena os drinks letais teria a mesma origem criminosa do metanol que adultera combustíveis vendidos pela facção na sua rede de postos.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas soou incrédulo. "Tudo o que acontece agora em São Paulo é PCC", exclamou. "Não tem evidência nenhuma de participação do crime organizado nisso." Disse que há cinco inquéritos abertos. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil paulista, Artur Dian, todos passam "bem distantes da participação do PCC."

Lewandowski sustenta que a PF trabalha em estreita colaboração com a polícia paulista. Tarcísio assegura que a cooperação é permanente. Quem observa as manifestações de longe fica com a impressão que a união faz a farsa. Não bastasse o metanol, injetou-se na conjuntura o veneno da politicagem.

