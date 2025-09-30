Maior excesso de um bebedor é moderação com o Estado inepto

O Estado não se cansa de alertar aos consumidores de bebidas alcoólicas que devem apreciar o hábito com moderação. De repente, descobre-se que, em São Paulo, que o poder público vigia o comércio de bebidas com os rigores de um bêbado.

Estão sob investigação pelo menos 14 casos de intoxicação pelo consumo de bebidas envenenadas com metanol, dez ocorridos neste mês. Morreram três pessoas. Duas jovens sofreram AVC e não conseguem enxergar. Um rapaz também perdeu a visão e está em coma há quase um mês.

Para complicar, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) diz que as bebidas intoxicadas podem estar sendo servidas em outros estados. A Polícia Federal entrou no caso. Buscará trabalhar em coordenação com a Secretaria de Segurança de São Paulo e de outros estados.