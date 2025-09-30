Questão não é se Tarcísio será candidato, mas se merece ser
Há algo de sádico no comportamento de Tarcísio de Freitas. Podendo contribuir para endireitar a direita, preferiu se firmar como um outro Bolsonaro. Outros políticos ralam para realizar o sonho de poder. Tarcísio molha o paletó para realizar os seus pesadelos.
Após nova visita ao criador, a criatura repetiu que não disputará o Planalto em 2026. É conversa mole. A estratégia de Tarcísio é clara: engolir todos os sapos até que Bolsonaro o aponte como herdeiro político.
Isso inclui tratar o chefe da organização criminosa do golpe como coitadinho, defender a anistia, esbofetear o Supremo, oferecer a outra face a Eduardo, orar com Michelle e sorrir sempre que Flávio disser "estaremos juntos".
Gratidão política é uma coisa. Cumplicidade é outra coisa. Tarcísio confunde pacificação com amnésia. Não apaga apenas os crimes contra a democracia. Passa na borracha também os cadáveres da pandemia, a boiada ambiental, o racismo, o machismo e um interminável etcétera.
O governador de São Paulo ainda deseja a Presidência da República. O diabo é que ele se tornou um caso raro de 'descandidato'. Fez opção preferencial pela autodesqualificação. A questão não é se Tarcísio será candidato, mas se ele merece ser.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.