Questão não é se Tarcísio será candidato, mas se merece ser

Há algo de sádico no comportamento de Tarcísio de Freitas. Podendo contribuir para endireitar a direita, preferiu se firmar como um outro Bolsonaro. Outros políticos ralam para realizar o sonho de poder. Tarcísio molha o paletó para realizar os seus pesadelos.

Após nova visita ao criador, a criatura repetiu que não disputará o Planalto em 2026. É conversa mole. A estratégia de Tarcísio é clara: engolir todos os sapos até que Bolsonaro o aponte como herdeiro político.

Isso inclui tratar o chefe da organização criminosa do golpe como coitadinho, defender a anistia, esbofetear o Supremo, oferecer a outra face a Eduardo, orar com Michelle e sorrir sempre que Flávio disser "estaremos juntos".