Fim de licença faz de Zambelli deputada-presidiária em Roma

Ainda zonza com a pancadaria da PEC da Blindagem, a Câmara fez uma concessão ao interesse público. Incluiu na pauta o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Para manter a presença de espírito, precisaria garantir a ausência de corpo de deputados fora da lei que continuam dentro da folha.

Vence nesta quinta-feira a licença de quatro meses dada a Carla Zambelli. Acumula duas condenações no Supremo —15 anos de cadeia no total. Foragida, foi capturada em Roma. Ainda com o título de deputada, aguarda numa cadeia italiana pelo desenlace de um pedido de extradição.

O suplente de Zambelli, Missionário José Olímpio, terá que desocupar o gabinete. Vai virando um substituto profissional. Antes, cobriu a licença de Eduardo Bolsonaro, que aguarda no autoexílio dos Estados Unidos pelos desdobramentos da denúncia em que é acusado de articular sanções americanas para coagir o Supremo.