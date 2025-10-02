Isenção do IR dá a Lula bumbo com sonoridade de 14º salário

Aprovada na Câmara por unanimidade, a isenção de Imposto de Renda coloca dinheiro extra no bolso de quem ganha até R$ 5 mil. Assalariados com esse valor no contracheque deixarão de pagar ao fisco R$ 312,89 por mês. Levando-se em conta também o décimo terceiro salário, a economia ao longo do ano será de R$ 4.067,57.

Com o inusitado reforço dos votos do centrão e do bolsonarismo, Lula ganhou um bumbo poderoso. Tem a sonoridade de um décimo quarto salário. Confirmada pelo Senado, a nova lei subirá para o Planalto. Será sancionada com pompa e solenidade. A três meses do início do ano eleitoral, o governo obteve a ansiada marca.

Juntando-se a isenção integral com a redução de alíquotas para quem ganha até R$ 7.350, o projeto beneficia algo como 15 milhões de pessoas. Na prática, o governo tira do Imposto de Renda ou alivia a barra de mais de 90% dos brasileiros adultos. Faz isso no melhor estilo Robin Hood, retirando dinheiro dos super-ricos.