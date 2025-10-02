Isenção do IR dá a Lula bumbo com sonoridade de 14º salário
Aprovada na Câmara por unanimidade, a isenção de Imposto de Renda coloca dinheiro extra no bolso de quem ganha até R$ 5 mil. Assalariados com esse valor no contracheque deixarão de pagar ao fisco R$ 312,89 por mês. Levando-se em conta também o décimo terceiro salário, a economia ao longo do ano será de R$ 4.067,57.
Com o inusitado reforço dos votos do centrão e do bolsonarismo, Lula ganhou um bumbo poderoso. Tem a sonoridade de um décimo quarto salário. Confirmada pelo Senado, a nova lei subirá para o Planalto. Será sancionada com pompa e solenidade. A três meses do início do ano eleitoral, o governo obteve a ansiada marca.
Juntando-se a isenção integral com a redução de alíquotas para quem ganha até R$ 7.350, o projeto beneficia algo como 15 milhões de pessoas. Na prática, o governo tira do Imposto de Renda ou alivia a barra de mais de 90% dos brasileiros adultos. Faz isso no melhor estilo Robin Hood, retirando dinheiro dos super-ricos.
O fisco vai buscar o dinheiro que deixará de tirar da classe média baixa no alto da pirâmide social. Ali, escondem-se os 141 mil brasileiros mais afortunados. Representam 0,06% da população. Hoje, pagam à Receita alíquota média de 2,5%. Proporcionalmente, é menos do que o fisco morde nos contracheques de professores e garis, por exemplo.
Com a proposta, quem ganha mais de R$ 50 mil por mês passará a pagar uma alíquota que começa em 0,1% e sobe até 10% para os rendimentos acima de R$ 100 mil mensais. É uma escadinha suave, não um Everest. Mas Lula poderá alardear em 2026 que cumpriu também a promessa de colocar o rico no Imposto de Renda.
