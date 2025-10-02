Oposição abre a pista para Lula
Há um novo Lula na praça. É muito parecido com o anterior. A diferença é que passou a contar com a ajuda da oposição. No empurrão mais notável, os adversários ornamentaram com seus votos a unanimidade que sacramentou a aprovação na Câmara da proposta do governo sobre o Imposto de Renda.
Sabia-se que ninguém votaria contra a isenção de imposto para quem ganha até R$ 5 mil. Mas não se imaginou que todos votariam a favor da taxação dos super-ricos. Deve-se a desobstrução integral do bumbo eleitoral de Lula à dor de consciência do condomínio centrão-bolsonarista. Consciência é como apêndice. Só preocupa quando começa a doer.
No caso dos deputados, a consciência dói desde o dia em que o asfalto roncou contra o combo blindagem-anistia. Depois do Imposto de Renda, Hugo Motta, o chefe da Câmara, engatilha a votação de propostas sobre segurança pública. A iniciativa leva água para o moinho do combate ao PCC, outra prioridade eleitoral de Lula.
A oposição dedica-se a inflar os seus desastres. De erro em erro, abre a pista de 2026 para Lula. Ainda não desistiu do projeto que reduz as penas dos crimes contra a democracia, versão envergonhada da anistia. A única novidade produzida no campo oposicionista foi a visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro. Nela, o criador manteve em ponto-morto a candidatura presidencial da criatura.
