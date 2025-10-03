Sigilo da AGU sobre Zambelli é providência ilógica e ofensiva

Na administração pública, o sigilo só se justifica em situações excepcionais, mediante justificativas irrefutáveis. No Brasil, o breu virou regra, não exceção.

O governo Lula decidiu trancar por cinco anos as informações enviadas pela Advocacia-Geral da União às autoridades da Itália para instruir o pedido de extradição da deputada-presidiária Carla Zambelli.

Os documentos foram requisitados pelo jornal O Globo, com base na Lei de Acesso à Informação. Ao justificar o sigilo, a AGU sustentou que os dados sobre Zambelli "dizem respeito à estratégia jurídica de defesa dos interesses do Estado brasileiro e às teses e argumentos que o Brasil deve levar ao processo judicial, o que se encontra protegido pelo sigilo profissional que orienta a atuação da advocacia".