Sigilo da AGU sobre Zambelli é providência ilógica e ofensiva
Na administração pública, o sigilo só se justifica em situações excepcionais, mediante justificativas irrefutáveis. No Brasil, o breu virou regra, não exceção.
O governo Lula decidiu trancar por cinco anos as informações enviadas pela Advocacia-Geral da União às autoridades da Itália para instruir o pedido de extradição da deputada-presidiária Carla Zambelli.
Os documentos foram requisitados pelo jornal O Globo, com base na Lei de Acesso à Informação. Ao justificar o sigilo, a AGU sustentou que os dados sobre Zambelli "dizem respeito à estratégia jurídica de defesa dos interesses do Estado brasileiro e às teses e argumentos que o Brasil deve levar ao processo judicial, o que se encontra protegido pelo sigilo profissional que orienta a atuação da advocacia".
A alegação é ilógica e ofensiva. Maltrata a lógica porque o sigilo profissional do advogado serve para resguardar os interesses do seu cliente. A clientela da AGU é a sociedade. Um advogado da União deve contas aos brasileiros que pagam o seu salário.
A desculpa para o sigilo de cinco anos ofende porque até o contribuinte que não se importa com o passar do tempo se chateia por ser tratado como detrito. Quando um governo segue em rumo errado, precisa se dar conta de que a estrada está cheia de retornos. A melhor hora para rever o sigilo dos dados sobre Zambelli é o dia em que eles foram enviados à Itália. A segunda melhor hora para suspender a aberração é agora.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.