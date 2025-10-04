No vácuo de Tarcísio, Ratinho Jr. ensaia slogan da despolarização

Quem ouve o governador do Paraná nas entrelinhas enxerga o desejo de encarnar a despolarização da disputa eleitoral. Tenta seduzir o eleitorado de centro, crucial para o desenlace de uma sucessão que se prenuncia como mais disputa apertada.

Ratinho Jr. se move como se desejasse grudar na sua imagem o verniz de moderação que Tarcísio perdeu ao transformar o esforço para obter o apoio de Bolsonaro num processo de autodesqualificação. Torpedeou o julgamento da trama do golpe. Defendeu a anistia. Criticou a "tirania" de Alexandre de Moraes.

Pesquisa Quaest divulgada no mês passado despertou nos tecelões do centrão e no empresariado que faz cara de nojo para Lula a percepção de que Ratinho Jr. não é uma opção que a direita pode negligenciar. Num cenário de segundo turno contra Lula, perderia hoje de 32% a 44%. Tarcísio amealhou 35%, contra 43% atribuídos ao rival petista.

A desvantagem numérica é atenuada por uma vantagem política. Para tentar a sorte das urnas numa corrida presidencial, Tarcísio precisaria abandonar uma reeleição provável em São Paulo. Governador de segundo mandato, Ratinho tem menos a perder. No limite, jogará pela janela uma cadeira no Senado se optar por medir forças com Lula pelo trono de presidente.

Num instante em que os erros da direita impulsionam a recuperação da popularidade de Lula, Ratinho Jr. esboça uma opção preferencial pelo risco. Levado pelas mãos de Gilberto Kassab, presidente do seu partido, o PSD, o Plano C do conservadorismo nacional exibe-se pelo menos uma vez por mês ao empresariado paulista. Está à procura de um marqueteiro.