No vácuo de Tarcísio, Ratinho Jr. ensaia slogan da despolarização
Na disputa entre os presidenciáveis conservadores, Ratinho Jr. mimetiza uma estratégia adotada por pilotos de Fórmula Um. Evolui no "vácuo", aquela área de baixa pressão que se forma atrás de um carro mais veloz, atenuando a resistência do ar para o carro que vem logo atrás. Na cola de Tarcísio de Freitas, pole position da direita, o governador do Paraná ganha velocidade. Age como quem se equipa para uma ultrapassagem.
Nos últimos dias, enquanto Tarcísio fazia rapapés para Bolsonaro, em nova visita ao domicílio prisional do criador, Ratinho Jr. levou às redes um slogan que traz embutido sua estratégia como candidato ao Planalto: "Enquanto a velha política briga, a gente trabalha. O povo me paga para trabalhar, não para brigar."
Com duas frases, Ratinho Jr. tomou distância da desavença particular que Eduardo Bolsonaro trava com Tarcísio. De resto, fixou um contraponto à aposta de Lula de recriar em 2026 o mesmo ambiente de disputa com a ultradireita antidemocrática que lhe deu a vitória em 2022.
Quem ouve o governador do Paraná nas entrelinhas enxerga o desejo de encarnar a despolarização da disputa eleitoral. Tenta seduzir o eleitorado de centro, crucial para o desenlace de uma sucessão que se prenuncia como mais disputa apertada.
Ratinho Jr. se move como se desejasse grudar na sua imagem o verniz de moderação que Tarcísio perdeu ao transformar o esforço para obter o apoio de Bolsonaro num processo de autodesqualificação. Torpedeou o julgamento da trama do golpe. Defendeu a anistia. Criticou a "tirania" de Alexandre de Moraes.
Pesquisa Quaest divulgada no mês passado despertou nos tecelões do centrão e no empresariado que faz cara de nojo para Lula a percepção de que Ratinho Jr. não é uma opção que a direita pode negligenciar. Num cenário de segundo turno contra Lula, perderia hoje de 32% a 44%. Tarcísio amealhou 35%, contra 43% atribuídos ao rival petista.
A desvantagem numérica é atenuada por uma vantagem política. Para tentar a sorte das urnas numa corrida presidencial, Tarcísio precisaria abandonar uma reeleição provável em São Paulo. Governador de segundo mandato, Ratinho tem menos a perder. No limite, jogará pela janela uma cadeira no Senado se optar por medir forças com Lula pelo trono de presidente.
Num instante em que os erros da direita impulsionam a recuperação da popularidade de Lula, Ratinho Jr. esboça uma opção preferencial pelo risco. Levado pelas mãos de Gilberto Kassab, presidente do seu partido, o PSD, o Plano C do conservadorismo nacional exibe-se pelo menos uma vez por mês ao empresariado paulista. Está à procura de um marqueteiro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.