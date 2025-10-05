Post de Caiado torna divisão da direita um ritual de canibalismo
A pulverização da direita brasileira mudou de patamar. Evoluiu da divergência para o canibalismo político. Neste domingo, o governador goiano Ronaldo Caiado foi às redes sociais para mastigar o senador piauiense Ciro Nogueira. Ironicamente, o União Brasil, partido de Caiado, uniu-se numa federação partidária com o PP, legenda presidida por Ciro.
Caiado chamou de vergonhosa a "ansiedade" com que Ciro apresentou-se, numa entrevista ao Globo, como "porta-voz" de Bolsonaro. Irritou-se porque o senador insinuou que Bolsonaro tende a apoiar Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior na corrida presidencial de 2026.
"De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita", ralhou Caiado. Exigiu "respeito". Anotou que Ciro tem "inexpressiva presença nacional". Chamou-o de um "quase ex-senador", sem votos para renovar o próprio mandato no seu estado, o Piauí.
1)A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro,?
Caiado afirmou que sua pretensão de disputar o Planalto não depende "do aval" de Ciro. Soou menos enfático quanto à palavra final que sairá da prisão domiciliar mais vigiada do Brasil. "Quanto à decisão do presidente Bolsonaro, a respeitarei, qualquer que seja ela."
Noutros tempos, acreditava-se que a autofagia fosse uma doença da esquerda. Mas a maneira como a direta tira sangue de si mesma na disputa pelos despojos de Bolsonaro desafia a superstição.
Mais um pouco e Lula enviará flores à direita, em agradecimento ao esforço dos rivais para se converter em fervorosos cabos eleitorais da esquerda. O eleitorado de centro, cada vez mais decisivo, emite por meio das pesquisas sinais de que não está à procura de sangue, mas de normalidade.
