Post de Caiado torna divisão da direita um ritual de canibalismo

Colunista do UOL
Ronaido Caiado e Jair Bolsonaro Imagem: Ueslei Marcelino - 4.abr.24/Reuters

A pulverização da direita brasileira mudou de patamar. Evoluiu da divergência para o canibalismo político. Neste domingo, o governador goiano Ronaldo Caiado foi às redes sociais para mastigar o senador piauiense Ciro Nogueira. Ironicamente, o União Brasil, partido de Caiado, uniu-se numa federação partidária com o PP, legenda presidida por Ciro.

Caiado chamou de vergonhosa a "ansiedade" com que Ciro apresentou-se, numa entrevista ao Globo, como "porta-voz" de Bolsonaro. Irritou-se porque o senador insinuou que Bolsonaro tende a apoiar Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior na corrida presidencial de 2026.

"De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita", ralhou Caiado. Exigiu "respeito". Anotou que Ciro tem "inexpressiva presença nacional". Chamou-o de um "quase ex-senador", sem votos para renovar o próprio mandato no seu estado, o Piauí.

Caiado afirmou que sua pretensão de disputar o Planalto não depende "do aval" de Ciro. Soou menos enfático quanto à palavra final que sairá da prisão domiciliar mais vigiada do Brasil. "Quanto à decisão do presidente Bolsonaro, a respeitarei, qualquer que seja ela."

Noutros tempos, acreditava-se que a autofagia fosse uma doença da esquerda. Mas a maneira como a direta tira sangue de si mesma na disputa pelos despojos de Bolsonaro desafia a superstição.

Mais um pouco e Lula enviará flores à direita, em agradecimento ao esforço dos rivais para se converter em fervorosos cabos eleitorais da esquerda. O eleitorado de centro, cada vez mais decisivo, emite por meio das pesquisas sinais de que não está à procura de sangue, mas de normalidade.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

