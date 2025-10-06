O lobista gabaritado gabaritou

Existem duas Brasílias. Existe a Brasília dos holofotes e a capital das sombras. Danilo Trento frequentava a Brasília do breu. Nos últimos anos, ganhou uma luminosidade que compromete sua reputação. Sempre foi visto como lobista de gabarito. Mas gabaritou com sua presença alguns dos mais rumorosos escândalos da República.

Danilo Trento virou arroz de festa de inquéritos e CPIs. Faz pose de vítima. Ou o país está diante de um culpado ou testemunha um dos maiores mal-entendidos da História, com uma sequência impressionante de coincidências maliciosamente interpretadas que acabou fazendo um cidadão exemplar parecer um desonesto de mostruário.

O lobista está de volta às manchetes por conta da suspeita de envolvimento no caso do assalto bilionário contra os aposentados. Segundo a PF, pagou passagens aéreas para um procurador do INSS acusado de receber R$ 7,5 milhões em propinas. Foi filmado conduzindo o servidor para um jatinho em Congonhas.