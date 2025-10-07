Sem Trump, ato pro-anistia troca bandeira dos EUA pela do Brasil

A principal vítima da aproximação de Trump com Lula é a semântica bolsonarista. Flávio Bolsonaro disse num vídeo que o ato pró-anistia marcado para esta terça-feira, em Brasília, será enfeitado com a bandeira do Brasil. Insinuou que os rivais se fingem de patriotas. "A gente já sabe que o lado de lá está acostumado a mentir. Rouba tudo, rouba até bandeira dos outros."

Quando uma facção política reivindica o monopólio do patriotismo depois de ter celebrado o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, a plateia percebe que está diante de uma crise de significado ou de um movimento de cínicos. Se o rompante patriótico soa um mês depois da exibição de um bandeirão americano de 36 metros num ato na Avenida Paulista, em pleno Dia da Pátria, descobre-se que a crise é terminal. O "significado" perdeu o significado.

A caminhada brasiliense foi convocada por Silas Malafaia. O pastor alega que o bolsonarismo não pode "deixar a esquerda com a última palavra" em matéria de meio-fio. Difícil enxergar lógica no movimento. É nula a hipótese de os aliados de Bolsonaro extraírem do asfalto brasiliense, no meio da tarde de um dia útil, um ronco mais alto do que aquele que soou nas manifestações contra o combo blindagem-anistia.