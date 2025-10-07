Tarcísio ensina: Se beber coca-cola, não se dirija ao microfone
Uma urucubaca se abateu sobre o relacionamento de Tarcísio de Freitas com o microfone. Num instante em que cresce o número de mortes e internações pelo consumo de drinks intoxicados com metanol, o governador de São Paulo achou que seria uma boa ideia fazer graça.
"No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar", disse Tarcísio. "Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto." Num contexto em que há pessoas morrendo, só uma coisa é mais dura do que a suavidade da indiferença: a insensibilidade do descaso.
Comparado consigo mesmo, Tarcísio tratou os envenenados de metanol com o mesmo descaso que dedicou às vítimas de sua PM quando a ONG Conectas recorreu ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas contra as "operações letais e a escalada da violência policial na Baixada Santista". O governador desdenhou: "Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí."
Comparado com Bolsonaro, a criatura soou tão inadequada quanto. criador nos piores momentos da pandemia —"Pelo meu histórico de atleta, não precisaria me preocupar...", "E daí? Todos vão morrer um dia...", "Não sou coveiro...". Fica evidente que o governador serve maus drinks à sociedade. Deveria extrair um ensinamento da conjuntura: Se beber coca-cola, não se dirija ao microfone
