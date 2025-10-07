Togas sonham com reversão de retaliações dos Estados Unidos
Antes do telefonema de Trump para Lula, na segunda-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal olhava para os riscos que estavam diante dos sapatos. Depois da abertura do diálogo entre o Planalto e a Casa Branca, algumas togas supremas passaram a olhar para as estrelas.
A coluna ouviu um magistrado do Supremo. Disse que passou a dividir com colegas de tribunal duas percepções. A primeira é que já não haveria o risco de novas retaliações americanas. A segunda é que estariam criadas as condições para a reversão das sanções já adotadas contra magistrados.
O ministro elogiou Lula por ter pedido a Trump, além da suspensão do tarifaço, a revogação das sanções contra autoridades brasileiras. No Supremo, oito dos onze ministros tiveram o visto de entrada nos Estados Unidos revogado. Alexandre de Moraes foi enquadrado na Lei Magnitsky.
O otimismo provocado pela desobstrução do diálogo é aceitável, desde que seja observada uma pré-condição: o sonho não pode agredir a realidade. Do lado americano, as negociações com o Brasil serão conduzidas pelo secretário de Estado Marco Rubio, até ontem um entusiasta das sanções.
Ao comentar a conversa com Lula, Trump realçou que "o foco principal foi a economia e o comércio". Alguma racionalidade pode ter subido à cabeça do inquilino da Casa Branca. Mas uma coisa é torcer para que Trump passe a valorizar a máxima segundo a qual "o principal negócio dos Estados Unidos é o negócio." Coisa bem diferente é imaginar que serão puxados de volta, sem contrapartidas, todos os pontos que saíram da curva.
