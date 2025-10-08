Assine UOL
Josias de Souza

Desculpas marqueteiras de Tarcísio são indesculpáveis

Tarcísio de Freitas está aprendendo tanto com seus erros que não hesita em cometer mais alguns. O brasileiro de bom coração fica com vontade de aceitar o pedido de desculpas do governador por ter declarado, em timbre de galhofa, que só vai se preocupar com a intoxicação das bebidas por metanol "no dia em que começarem a falsificar Coca-Cola." É pena, mas a culpa de Tarcísio é indesculpável.

Tornou-se imperdoável porque as desculpas que Tarcísio pede não são as da humildade. São as da marquetagem. O governador levou às redes um vídeo coreografado. Nele, leu um texto de 226 palavras, esparramadas em 23 linhas. O pedido de perdão soou apenas na 12ª linha. Mais da metade da peça é dedicada ao autoelogio.

Antes de penitência, Tarcísio desperdiçou algo como 52% do tempo da plateia vangloriando-se de providências que adotou para lidar com a crise. Citou o combate à falsificação, a destruição de bebidas fajutas, o mapeamento da reciclagem de garrafas, a qualificação do comércio, a suspensão de registros na Fazenda estadual... Jactou-se até de projetos que ainda não enviou para o Legislativo.

Se Tarcísio fosse um terço do gestor que imagina ser, talvez não estivesse adotando às pressas, por pressão, providências que deixou de implementar por opção ou previdência. Sua culpa é indesculpável porque suas desculpas são produto da arrogância.

O governador refez o calçamento do seu caminho para o inferno com patrocínio da Coca-Cola durante uma entrevista na segunda-feira. Foi surrado nas redes sociais até a noite do dia seguinte. Nocauteado, saiu-se com o vídeo em que se apresenta como gestor de vitrine, um governador de mostruário. Não são apenas os erros que arruínam um governo, mas o modo como o governante age depois de cometê-los.

