Quaest mostra que dívida de Lula com rivais é impagável
Lula deve um agradecimento aos rivais. Deveria mandar flores para o domicílio prisional do capitão, um cartão postal para Eduardo Bolsonaro e bombons para os tecelões do centrão. Há quatro meses, com a impopularidade a pino, Lula fazia de tudo para melhorar sua imagem. Mas tudo parecia não querer nada com ele. Hoje, as pesquisas lhe sorriem.
Na nova sondagem da Quaest, o jacaré surgiu, finalmente, com a boca fechada. A distância entre os que reprovam e os que aprovam o governo, que já foi de 17 pontos, caiu para um ponto. Lula sobe a montanha empurrado pelas maluquices dos opositores.
O estreitamento da inimizade com Trump deu a Lula uma cara de solução para encrencas que o clã Bolsonaro criou. A aversão das ruas ao combo blindagem-anistia, empinado pelo consórcio centrão-bolsonarista, presenteou Lula com o avanço do projeto que isenta Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.
A isenção do IR é aprovada por quase oito em cada dez eleitores (79%). Ajuda a adocicar os humores do eleitor a percepção crescente de que subiu o poder de compra na feira e no supermercado. Em vez de criticar, Lula talvez devesse enviar flores também para Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central.
Além de solidificar a recuperação de eleitores perdidos, Lula colocou um pé fora do quintal petista. A aprovação do governo junto aos eleitores mais afortunados, com renda acima de cinco salários mínimos, deu um salto de oito pontos.
Ironicamente, as últimas novidades produzidas pelos rivais reforçam a opção preferencial pelo erro. Na terça, produziu-se na Esplanada um ato chocho pró-anistia. Na quinta, Ciro Nogueira visitará Bolsonaro. Quer dizer: a facção bolsonarista permanece acorrentada a uma pauta gasta. E o centrão continua agarrado à barra da calça do "mito". A dívida de Lula com os rivais vai se tornando impagável.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.