Bolsonarismo desenfreado virou espécie de kriptonita de Tarcísio

Há cinco meses, um empate técnico com Lula na pesquisa Quaest deu a Tarcísio de Freitas o status de super-homem do centrão. Desde então, a musculatura eleitoral do governador de São Paulo definha. No mês passado, o empate estatístico virou desvantagem de oito pontos. Agora, a nova rodada da Quaest revela que Lula bateria Tarcísio com vantagem de 12 pontos se o segundo turno de 2026 fosse hoje.

Nada mudou mais em Tarcísio nos últimos cinco meses do que a retórica. Ele exacerbou o timbre bolsonarista. Questinou a condenação de Bolsonaro. Meteu-se na articulação do pedido de urgência para a anistia na Câmara. Questionou a condenação de Bolsonaro. Atacou o Supremo. Chamou Alexandre de Moraes de "tirano". O bolsonarismo desenfreado de Tarcísio produziu efeito inverso do pretendido.

As radiações de Bolsonaro parecem exercer sobre Tarcísio os efeitos de uma espécie kriptonita, o mineral usado na ficção pelos inimigos do super-homem para minar seus superpoderes. A diferença entre realidade e ficção é que Tarcísio não precisou de nenhum Lex Luthor para se tornar um presidenciável mais fraco. Pulou voluntariamente no colo do "mito".