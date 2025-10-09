Bolsonarismo desenfreado virou espécie de kriptonita de Tarcísio
Há cinco meses, um empate técnico com Lula na pesquisa Quaest deu a Tarcísio de Freitas o status de super-homem do centrão. Desde então, a musculatura eleitoral do governador de São Paulo definha. No mês passado, o empate estatístico virou desvantagem de oito pontos. Agora, a nova rodada da Quaest revela que Lula bateria Tarcísio com vantagem de 12 pontos se o segundo turno de 2026 fosse hoje.
Nada mudou mais em Tarcísio nos últimos cinco meses do que a retórica. Ele exacerbou o timbre bolsonarista. Questinou a condenação de Bolsonaro. Meteu-se na articulação do pedido de urgência para a anistia na Câmara. Questionou a condenação de Bolsonaro. Atacou o Supremo. Chamou Alexandre de Moraes de "tirano". O bolsonarismo desenfreado de Tarcísio produziu efeito inverso do pretendido.
As radiações de Bolsonaro parecem exercer sobre Tarcísio os efeitos de uma espécie kriptonita, o mineral usado na ficção pelos inimigos do super-homem para minar seus superpoderes. A diferença entre realidade e ficção é que Tarcísio não precisou de nenhum Lex Luthor para se tornar um presidenciável mais fraco. Pulou voluntariamente no colo do "mito".
Hoje, numa disputa direta contra Lula, Michelle Bolsonaro Não fosse pela alta rejeição de Michelle Bolsonaro, amargaria a mesma desvantagem de 12 pontos atribuída a Tarcísio. Não fosse pela rejeição de madame, refugada por 63% do eleitorado, o centrão talvez desligasse Tarcísio da tomada.
