Tarcísio atravessa o Rubicão: 'Tenha vergonha, Haddad'
Tancredo Neves, raposa felpuda da política, dizia que ninguém tira o sapato antes de chegar ao rio, mas também ninguém vai ao Rubicão para pescar. Ao imprimir as digitais na derrota que a oposição impôs ao governo na Câmara, Tarcísio de Freitas como que atravessou o Rubicão que o separa de uma provável reeleição em São Paulo da incerteza de uma disputa presidencial contra Lula.
O ministro Fernando Haddad insinuou que o governador paulista quis "proteger a Faria Lima" ao atuar contra a medida provisória que aumentava impostos para cobrir despesas do governo. Em vídeo postado nas redes, Tarcísio respondeu em timbre ácido: "Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos."
Na véspera, Tarcísio gastou baldes de saliva para negar que tivesse interferido na votação da Câmara. Foi traído por Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Consumada a derrota do governo, o deputado agradeceu efusivamente a Tarcísio "por todo o seu empenho".
A um ano da sucessão, Tarcísio sempre poderá desdizer Tancredo, alegando que foi ao Rubicão apenas para pescar. Mas já deve ter notado que a hesitação da direita excita Lula. "Se eu estiver do jeito que estou, serei candidato para ganhar as eleições", disse o presidente nesta quinta-feira a uma rádio baiana. Enquanto Tarcísio procura não parecer o que é —ou não ser o que parece— Lula faz questão de ser e parecer.
