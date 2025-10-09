Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Tarcísio atravessa o Rubicão: 'Tenha vergonha, Haddad'

Josias de Souza
Colunista do UOL
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad Imagem: Pablo Jacob/Governo de São Paulo e Luis Robayo/AFP

Tancredo Neves, raposa felpuda da política, dizia que ninguém tira o sapato antes de chegar ao rio, mas também ninguém vai ao Rubicão para pescar. Ao imprimir as digitais na derrota que a oposição impôs ao governo na Câmara, Tarcísio de Freitas como que atravessou o Rubicão que o separa de uma provável reeleição em São Paulo da incerteza de uma disputa presidencial contra Lula.

O ministro Fernando Haddad insinuou que o governador paulista quis "proteger a Faria Lima" ao atuar contra a medida provisória que aumentava impostos para cobrir despesas do governo. Em vídeo postado nas redes, Tarcísio respondeu em timbre ácido: "Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos."

Na véspera, Tarcísio gastou baldes de saliva para negar que tivesse interferido na votação da Câmara. Foi traído por Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Consumada a derrota do governo, o deputado agradeceu efusivamente a Tarcísio "por todo o seu empenho".

A um ano da sucessão, Tarcísio sempre poderá desdizer Tancredo, alegando que foi ao Rubicão apenas para pescar. Mas já deve ter notado que a hesitação da direita excita Lula. "Se eu estiver do jeito que estou, serei candidato para ganhar as eleições", disse o presidente nesta quinta-feira a uma rádio baiana. Enquanto Tarcísio procura não parecer o que é —ou não ser o que parece— Lula faz questão de ser e parecer.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.