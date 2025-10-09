Tarcísio atravessa o Rubicão: 'Tenha vergonha, Haddad'

Tancredo Neves, raposa felpuda da política, dizia que ninguém tira o sapato antes de chegar ao rio, mas também ninguém vai ao Rubicão para pescar. Ao imprimir as digitais na derrota que a oposição impôs ao governo na Câmara, Tarcísio de Freitas como que atravessou o Rubicão que o separa de uma provável reeleição em São Paulo da incerteza de uma disputa presidencial contra Lula.

O ministro Fernando Haddad insinuou que o governador paulista quis "proteger a Faria Lima" ao atuar contra a medida provisória que aumentava impostos para cobrir despesas do governo. Em vídeo postado nas redes, Tarcísio respondeu em timbre ácido: "Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos."