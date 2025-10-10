Comitê acerta no olho da mosca ao dar Nobel da paz para Corina

A ótima notícia é que o Nobel da Paz não foi para Donald Trump. A notícia fabulosa é que o comitê norueguês concedeu o prêmio para María Corina Machado por representar a luta pela democracia e os direitos humanos na Venezuela. Ao ignorar Trump, o Comitê do Nobel acertou na mosca. Ao premiar Corina Machado, acertou no olho da mosca.

Muitos evitam dizer, talvez por pena, mas os Estados Unidos vivem sob Trump o pior tipo de autocracia: o autoritarismo consentido. Nas mãos do autocrata, o Nobel seria confundido como aval a um estilo autoritário de governo jamais visto nos quase 250 anos de história americana. Corina Machado representa o oposto.

Impedida por Nicolás Maduro de disputar a presidência da Venezuela em 2024, a vencedora do Nobel unificou a oposição em torno de Edmundo González. Equipou-se para documentar a recondução fraudulenta do ditador. Consumado o assalto de votos, manteve-se no país. Rala desde então uma existência clandestina.