Comitê acerta no olho da mosca ao dar Nobel da paz para Corina

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado Imagem: FEDERICO PARRA/AFP

A ótima notícia é que o Nobel da Paz não foi para Donald Trump. A notícia fabulosa é que o comitê norueguês concedeu o prêmio para María Corina Machado por representar a luta pela democracia e os direitos humanos na Venezuela. Ao ignorar Trump, o Comitê do Nobel acertou na mosca. Ao premiar Corina Machado, acertou no olho da mosca.

Muitos evitam dizer, talvez por pena, mas os Estados Unidos vivem sob Trump o pior tipo de autocracia: o autoritarismo consentido. Nas mãos do autocrata, o Nobel seria confundido como aval a um estilo autoritário de governo jamais visto nos quase 250 anos de história americana. Corina Machado representa o oposto.

Impedida por Nicolás Maduro de disputar a presidência da Venezuela em 2024, a vencedora do Nobel unificou a oposição em torno de Edmundo González. Equipou-se para documentar a recondução fraudulenta do ditador. Consumado o assalto de votos, manteve-se no país. Rala desde então uma existência clandestina.

Principal bumbo de Trump, o cessar-fogo em Gaza vem bem. Mas chega com mais de 65 mil cadáveres de atraso. De resto, está longe de representar a paz duradoura. A premiação de Corina não pacificará a Venezuela. Mas emite sinais adequados para um mundo que flerta com o autoritarismo.

No caso venezuelano, a ditadura produziu uma crise humanitária em que se misturam a repressão política, a fome e o êxodo de mais de 8 milhões de pessoas. A Casa Branca acusa o Comitê do Nobel de colocar "a política acima da paz". Esse foi, precisamente, o maior acerto. A mensagem que enviada é a de que não há paz sem democracia.

