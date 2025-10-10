Saiba por que 'Bessias' é favorito na corrida à poltrona de Barroso

Revogado por Gilmar Mendes, o termo de posse perdeu o efeito. Dilma foi deposta seis meses depois. Lula foi para a cadeia. Numa entrevista de 2019, Michel Temer declarou que Dilma teria concluído o mandato se o Supremo não tivesse barrado a posse de Lula: "Se ele fosse chefe da Casa Civil, é muito provável que não se conseguiria fazer o impeachment. Disso não tenho dúvida".

Há sobre a mesa nomes alternativos ao de Messias —o senador Rodrigo Pacheco e o ministro do TCU Bruno Dantas, por exemplo. Mas são azarões. O substituto de Barroso será a décimo primeiro indicado por Lula para o Supremo. Em mandatos anteriores, definia os nomes a partir das sugestões do então ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos. Os traumas do mensalão e do petrolão o tornaram mais personalista.

As escolhas companheiras excitam o bolsonarismo. Mas a oposição cobra virtude sentada nos próprios vícios. Bolsonaro dispensou os pudores ao referir-se a Nunes Marques como "10% de mim dentro do Supremo". Com André Mendonça, elevou a gorjeta para 18%, mas errou na conta: "Agora, tem dois ministros que representam 20% daquilo que gostaríamos que fosse decidido e votado".

No fundo, esquerda e direita querem as mesmas coisas: uma maioria de magistrados leais, uma Procuradoria que denuncie crimes alheios e um Supremo que prenda os outros, soltando os seus. Com altos e baixos, a pluralidade do Supremo vai sendo assegurada pelo correr da história. Sucedem-se os presidentes. Diversificam-se as visões. Depois que a toga repousa sobre o ombro do escolhido, a lealdade vira uma abstração.