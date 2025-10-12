PT parte para a briga contra o Congresso: 'Derrotou o povo'

Quando um quer, dois brigam. Quando dois querem, aí mesmo é que o pau come. Ninguém sabe qual vai ser o resultado da próxima sucessão. Mas parece claro que a Presidência da República vai ser disputada em 2026 a paus e pedras.

A um ano do embate, o centrão e a facção legislativa do bolsonarismo derrubaram na Câmara a medida provisória que forraria os cofres do Tesouro na reta final de Lula 3. Em vídeo pendurado nas redes, o PT reagiu: o Congresso "derrotou o povo".

O partido de Lula desloca para as ruas a troca de sopapos nos salões de Brasília. Diz que foi graças à "força do povo" que o Congresso aprovou a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000.