Eduardo anteviu o futuro do pai: 'Tire do calculo apoio dos EUA'? -
Ao indeferir nesta segunda-feira o pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, Alexandre de Moraes potencializou a impressão de que transforma a descida do capitão pelos nove círculos do inferno num processo de encarceramento em regime de conta-gotas. O "mito" conquistou o direito à excursão ao deixar o rastro de provas que a Polícia Federal seguiu. O que não se imaginava é que o filho Eduardo sopraria as brasas.
Quando apreendeu o passaporte de Bolsonaro, Moraes trancou-o no Brasil. Com a tornozeleira e o isolamento social noturno, proibiu-o de deixar Brasília. A prisão domiciliar, decretada cautelarmente no âmbito do inquérito sobre a parceria de Eduardo com Trump, transformou sala de estar de em antessala da cela.
Com o despacho desta segunda, Moraes sinalizou a intenção de emendar a detenção provisória com a prisão definitiva, a ser decretada depois do trânsito em julgado da sentença do complô do golpe. Ironicamente, Eduardo soou premonitório em mensagem que enviou ao domicílio prisional de Brasília no início de julho.
No escurinho de um Zap apreendido pela PF, o filho anotou que o post de Trump defendendo seu pai talvez fosse "a última ajuda vinda dos EUA". Com o declínio da proposta da anistia, previu dias depois: "Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos." Dito e feito.
Hoje, meio a contragosto, Bolsonaro começa a enxergar a proposta de redução das penas, em discussão na Câmara, como boia de salvação.
