Para saber se o plano de paz deu certo é preciso definir ?dar certo?
Assim como não há guerra boa, não existe paz ruim. A fome de Gaza é atenuada pela desobstrução da ajuda humanitária. Ganharam a liberdade os reféns ainda vivos entre os 250 sequestrados pelos terroristas do Hamas há dois anos. Abriram-se as celas de prisioneiros palestinos. Não são avanços negligenciáveis. Mas Trump exagera no autoelogio.
O imperador laranja da Casa Branca vinha se referindo ao frágil cessar-fogo em Gaza como "fim da guerra." Em discurso no Parlamento de Israel, nesta segunda-feira, soou ainda mais ambicioso. Proclamou o "nascer histórico de um novo Oriente Médio." Decretou o "fim de uma era de terror e morte." Na prática, Trump declarou guerra à semântica.
Antes de discutir se o plano de paz de Trump deu certo é necessário combinar o que é "dar certo". Definir quesitos, acertar critérios, definir o preço. Vencido o bem-sucedido estágio inicial do plano imposto ao Hamas e ao gabinete de Netanyahu, virão as fases mais espinhosas: a desmilitarização, a retirada das tropas, a governança, a reconstrução.
Israel planeja recuar dos atuais 68% de área invadida para algo como 57% do território em Gaza. O Hamas ameaça reter parte do seu arsenal. "Certo" se mede em palmos de terra palestina ainda controlados pelo exército israelense ou em número de armas escondidas pelos terroristas?
O Banco Mundial calcula que a reconstrução de Gaza vai custar US$ 53 bilhões —dinheiro americano, europeu e árabe. Os financiadores já especulam sobre o perfil da nova Gaza, oscilando entre o tecnológico e o turístico. "Certo" é reerguer o passado que ficou sob os escombros ou construir a Riviera esboçada por Trump?
Em meio às interrogações, Trump se reúne no Egito com líderes árabes e europeus numa cúpula que decretará em documento o "fim da guerra em Gaza". Por mal dos pecados, permanece em segundo plano a única solução capaz de produzi a paz genuína: a constituição de um Estado palestino.
A adesão à fórmula cresceu. Mas Trump e Netanyahu fazem cara de nojo. Para se chegar a qualquer acordo sobre o alvorecer de um hipotético Oriente Médio novo, a primeira condição é estar falando a mesma língua.
