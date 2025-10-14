Briga do centrão com o governo expõe os porões do fisiologismo
Seria melhor se o povo não soubesse como são feitas as nomeações para cargos públicos e as salsichas. Mas o Planalto passou a admitir publicamente, sem qualquer escrúpulo ou reticência ética, que o governo nomeia não os melhores currículos, mas os politicamente mais rentáveis.
Ao enterrar a medida provisória sobre aumento de impostos, o centrão movimentou o Diário Oficial. Por ordem de Lula, estão sendo enviados para o olho da rua os afilhados de deputados infiéis. Na analogia doméstica da ministra Gleisi Hoffmann, o governo não vai mais tolerar quem "vive na sua casa, come da sua comida, mas não é leal."
Gleisi expôs o óbvio. Todos sabem que a máquina pública está infestada de come-dorme. O que é uma franqueza da coordenadora política de Lula poderia soar como um ataque à hipocrisia. Mas Gleisi esclareceu que Lula está só trocando de problema: exonera afilhados de infiéis para nomear apaniguados de quem seja leal.
Na prática, a explicitação do que antes era apenas sussurrado passa a impressão de que a degradação dos costumes políticos evolui. O fisiologismo foi elevado à categoria de princípio de Estado. Eliminou-se do relacionamento entre Executivo e Legislativo o faz-de-conta do diálogo institucional.
Ao dizer o indizível, o Planalto expõe sua convicção de que a única linguagem que o Congresso entende é a da chantagem. A infestação de reféns na máquina pública é a mais eloquente demonstração do desprezo de um poder pelo outro e dos políticos por si mesmos.
