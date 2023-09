A prisão aconteceu durante uma operação conjunta dos Gaecos (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgãos subordinados ao Ministério Público Estadual de São Paulo e Santa Catarina, e das Polícias Militares dos dois estados.

Segundo o promotor de Justiça Felipe Bertolli, do Gaeco paulista, Fantasma liderava o tráfico de drogas do PCC nas regiões de São José dos Campos, Bauru, Sorocaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Campinas.

O apontado chefe do PCC era procurado desde 2 de dezembro de 2022, quando o Gaeco de Campinas deflagou a 1ª fase da Operação Onça Preta, visando desarticular o tráfico de drogas na região de Jaguariúna. Fantasma escapou ao cerco policial. Outros quatro integrantes do bando foram presos.

Assim que soube da prisão dos comparsas, Fantasma enviou mensagem à mulher dele, pelo telefone celular, se comprometendo a pagar advogado para defendê-los.

Tinha até time de futebol

As investigações mostraram que Fantasma era o responsável por diversas movimentações financeiras do PCC relacionadas ao tráfico de drogas. Na casa dele os policiais encontraram R$ 135.678,00 em pacotes com nomes dos comparsas, além de três livros sobre a história da facção.