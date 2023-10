Frio, cruel e impiedoso com os inimigos. É assim que a Polícia Civil de São Paulo classifica o libanês Mohamad Hassan Atris, 53, o Hezbollah, apontado pelas autoridades como um dos líderes e juiz do "tribunal do crime" do PCC (Primeiro Comando da Capital) na zona leste paulistana.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Hezbollah julgou, condenou e aplicou a sentença de morte a quatro rapazes de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, em maio de 2022. O libanês foi denunciado à Justiça e é um dos 11 réus no processo sobre os assassinatos.

O "tribunal do crime" acusou os jovens de estuprar duas garotas ligadas a integrantes do PCC após um baile funk. As vítimas foram mortas a tiros e enterradas em covas clandestinas, apenas com os pés para fora, em uma região de mata em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.