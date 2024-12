Preso 1º suspeito de envolvimento em morte de delator do PCC

PMs da Rota prenderam hoje (6) em Guarulhos (SP) Marcos Henrique Soares, suspeito de dar fuga a um dos envolvidos no assassinato de Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro comando da Capital). Gritzbach foi morto com dez tiros de fuzis no último dia 8, no terminal 2 do aeroporto internacional de São Paulo.

É a primeira prisão de um suspeito de envolvimento no crime, que completa um mês no próximo domingo (8). Com ele, os policiais da Rota apreenderam uma grande quantidade de munição e carregadores de fuzil. Os carregadores têm as mesmas características do material usado para matar o delator do PCC.