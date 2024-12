Caso Gritzbach: Suspeito preso por ajudar olheiro vivia às escuras

Matheus Augusto de Castro Mota, preso ontem (9) por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), suspeito de envolvimento na morte de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, estava escondido em um apartamento na Praia Grande (SP) e não acendia as luzes à noite.

Ele foi orientado por comparsas a ficar na escuridão no imóvel, para não chamar a atenção de ninguém, principalmente da polícia. Quando uma equipe do Deic entrou no imóvel de surpresa, como divulgou esta coluna em primeira mão, apenas uma pequena televisão ligada iluminava o local.

O rapaz completou 34 anos no último dia 3. E nem pode comemorar o aniversário com os amigos e a família. Os policiais do Deic encontraram a geladeira lotada de alimentos. A intenção de Matheus era ficar escondido por muito tempo, mesmo com os parentes pedindo para ele se entregar.