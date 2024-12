Traficante preso pela PF tinha 'chave do Deic', disse delator do PCC ao MP

A Casa Censora instaurou dois inquéritos para apurar as denúncias. Um deles envolve agentes do DHPP. Já o outro tenta identificar se policiais do Deic receberam mesmo propina de um traficante de drogas citado por Gritzbach nas delações. As investigações estão sob segredo de justiça.

O delator contou ao Gaeco que já havia sido ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil em outra oportunidade, quando esteve preso na Penitenciária 1 de Presidente Venceslau, na região oeste do estado.

Ele ficou preso sob a acusação de ter mandado matar o narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, homem influente no PCC, e o motorista Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, 33, em dezembro de 2021 no Tatuapé.

Foi por causa dessas mortes que Gritzbach foi submetido a um "tribunal do crime" no cativeiro. Os sequestradores eram muito ligados a Cara Preta. O MP-SP o denunciou à Justiça pelo duplo homicídio. Ele virou réu e foi solto em 7 de junho de 2023.

Com medo de ser morto, Vinícius Gritzbach contratou ao menos oito policiais militares para cuidar de sua segurança pessoal. Todos foram afastados do serviço e estão sendo investigados pela Corregedoria da PM. Mesmo com essa escolta, o empresário acabou morto com dez tiros de fuzis no maior e mais movimentado aeroporto do Brasil.

Até agora, a força-tarefa prendeu dois suspeitos investigados por suposta participação na morte de Vinícius Gritzbach. Os mandantes do crime ainda não foram formalmente identificados.