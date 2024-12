Gritzbach: Suspeito de dar carona ao olheiro até o RJ foi para lá de ônibus

Em 12 de novembro, quatro dias após a morte de Gritzbach, assassinado a tiros no aeroporto internacional de Guarulhos, Matheus Soares embarcou às 12h30 no Terminal Rodoviário do Tietê, com destino à Rodoviário Novo Rio. Ele viajou na poltrona 39 e pagou R$ 119 pela passagem.

Passagem de Matheus Soares de 12 de novembro Imagem: Reprodução

A segunda viagem aconteceu em 16 de novembro. O passageiro embarcou no terminal Tietê às 18h05 em um ônibus do Expresso do Sul. Dessa vez ficou no assento 31. O bilhete, no entanto, custou mais caro. Ele desembolsou R$ 124,90.

Passagem de Matheus Soares de 16 de novembro Imagem: Reprodução

Policiais militares prenderam Matheus Soares no último dia 7. Algumas horas após a prisão, policiais da força-tarefa criada para investigar o assassinato de Gritzbach disseram em entrevista no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) que ele havia dado carona para Kauê até o Rio.

Kauê está foragido e com prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça. O DHPP diz que ele atuou como olheiro dos assassinos de Gritzbach, ficou no saguão do terminal 2 do aeroporto e avisou aos comparsas o exato momento em que a vítima saía em direção à faixa de pedestres.