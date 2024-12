PM apura envolvimento de homens da Rota com o PCC e inimigos de Gritzbach

O capitão não foi citado pelo autor da denúncia. Porém, a PM apurou que ele é amigo pessoal de diversos investigados no inquérito e responsável pela indicação deles para trabalhar na AI (Agência de Inteligência) da Rota. O oficial tem contato rotineiro com todos no serviço e até em festas nas casas deles.

Cabos e sargentos são alvos

Entre os militares amigos pessoais e de confiança do capitão estão quatro cabos. As investigações apontam que um deles foi motorista do capitão quando o oficial trabalhava na Rota, e foi indicado por ele para atuar na Agência de Inteligência do batalhão.

O autor da denúncia anônima encaminhada à PM contou que o cabo em questão divulgou diversas informações, inclusive dados de viaturas aos narcotraficantes Cara Preta, Django e Cebola, protegendo os negócios e também as pessoas de interesse desses criminosos.

O cabo seria dono do Rota's Bar e teria como sócio outro cabo do 8º Batalhão (Tatuapé) que demonstra padrão de vida incompatível com os vencimentos na PM. Ele posta nas redes sociais fotos em barcos, lanchas, carros de luxo e resorts. Ambos teriam recebido quantias expressivas de Django e Cebola.

Na lista de investigados estão ainda um sargento aposentado que serviu dez anos na Rota e trabalhou na seção de rádio. Quando era cabo, em 2022, candidatou-se a deputado federal, mas não foi eleito. Ele teria passado informações ao PCC e usado veículos da facção em seu comitê eleitoral.