Racha entre Marcola e Tiriça divide presos do maior reduto do PCC em SP

Um grupo de presidiários foi transferido recentemente para a Penitenciária 1 de Avaré, outro importante reduto do PCC. As mesmas fontes disseram não descartar a possibilidade de uma briga generalizada na unidade prisional, com derramamento de sangue e baixas dos dois lados.

A fala de Marcola foi gravada e o áudio acabou usado no júri que condenou Tiriça a 31 anos e seis meses pelo assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) Paraná, morta a tiros em maio de 2017 na cidade paranaense de Cascavel.

Inconformado com a condenação e com o vazamento do áudio no tribunal, Tiriça chamou Marcola de delator. Os presos Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, ficaram do lado de Soriano. O racha tornou-se público em fevereiro do ano passado.

Os três presos estavam recolhidos na Penitenciária Federal de Brasília, junto com Marcola, mas em outubro do ano passado foram transferidos para a Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde receberam o apoio de outros prisioneiros do PCC.

Maior crise da história

Em 15 de fevereiro de 2024, o PCC divulgou um comunicado aos faccionados explicando que o áudio do diálogo de Marcola com o agente penal foi analisado e a conclusão é a de que foi apenas uma conversa de um criminoso com um policial e que o líder máximo do PCC não fez nada errado.