PF prende doleiro apontado como operador financeiro de gerente do PCC

Também foi preso preventivamente, no Guarujá, Baixada Santista, Marlon da Conceição Santos, 40, comparsa de Mourad e de Agati. As prisões foram determinadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após representação da PF e recurso do MPF (Ministério Público Federal).

Agentes federais sustentam "que há novos elementos de prova que indicaram a continuidade das atividades criminosas exercidas por Mourad e Marlon e que diante das novas análises realizadas no curso das investigações ficou demonstrada a necessidade da custódia cautelar de ambos".

As investigações apontaram que Mourad é sócio de Agati em diversas empresas e que há indícios de que ele participava ativamente de transações financeiras envolvendo lavagem de dinheiro por parte da organização criminosa liderada pelo "concierge" do PCC.

De acordo com a PF, em três anos Mourad movimentou R$ 7.023.794,74 em suas contas. Foram R$ 4.847.612,58 em 2020; R$ 1.665.311,14 em 2021, e R$ 510.871,02 em 2022. Agati- diz a Polícia Federal - foi um dos principais remetentes de dinheiro para o doleiro.

Em 2008, Mourad já havia sido denunciado pelo MPF durante a Operação Downtown, com outros comparsas, sob a acusação de atuar ilegalmente no mercado de câmbio, sem autorização do Banco Central. Ele chegou a ficar preso preventivamente.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Mourad e de Marlon. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores deles.