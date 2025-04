Ladrões agem ao estilo PCC e levam R$ 18,5 milhões de carro-forte na Itália

Os agentes apuraram que os criminosos usaram explosivos para forçar a abertura da porta traseira do carro-forte. Os criminosos ameaçaram matar o motorista, e um assaltante atirou em direção a um homem que gravava um vídeo. Ninguém se feriu.

O bando conseguiu acessar o cofre do blindado e recolheu todo o dinheiro. O prejuízo, segundo as autoridades locais, foi de ? 3 milhões. Os assaltantes fugiram em três carros, que também eram roubados e estavam com placas falsas.

A polícia italiana informou ter encontrado três veículos incendiados, incluindo um trailer, a alguns quilômetros de distância do local onde ocorreu o roubo.

O carro-forte tinha partido de Cecina, uma comuna italiana, na província de Livorno, na Toscana. A região tem cerca de 28 mil habitantes. A ação dos assaltantes na estrada assustou motoristas e moradores do local.

Autoridades italianas afirmaram à imprensa que o dinheiro roubado do carro-forte era destinado a aposentados e pensionistas e deveria ser distribuído em diversas agências dos correios.

PCC foi pioneiro

No Brasil, integrantes do PCC realizaram uma série de roubos semelhantes a carros-fortes, usando armamento pesado, como metralhadora ponto 50, capaz de derrubar aeronaves, fuzis de longo alcance e explosivos para arrombar o cofre dos blindados.