Justiça Federal quer Fuminho, sócio de Marcola, em prisão estadual no Ceará

O sócio de Marcola foi acusado pela Justiça cearense de ter ordenado os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, mortos a tiros em fevereiro de 2018, na região metropolitana de Fortaleza.

O Ministério Público e a Polícia Civil do Ceará acusaram o narcotraficante de ser o mandante dos homicídios de Gegê e Paca, integrantes da cúpula do PCC. Eles foram mortos porque teriam desviado dinheiro da facção criminosa.

A Justiça Estadual do Ceará, no entanto, considerou Fuminho inocente da acusação e decidiu não o levar a júri popular. No entendimento do juiz federal Barros Viana, por conta dessa decisão, "os motivos que ensejaram a inclusão de Fuminho em presídio federal não mais subsistem em sua integralidade".

Barros Viana determinou a imediata transferência de Fuminho para uma penitenciária de segurança máxima no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, e notificou a unidade prisional para que tome as providências necessárias quanto ao recebimento do preso.

Risco de resgate

Em 9 de outubro do ano passado, Barros Viana havia determinado a remoção de Fuminho da Penitenciária Federal de Brasília para um presídio de São Paulo. O juiz observou que o preso tinha boa conduta carcerária e preenchia inclusive o requisito para progredir de regime.