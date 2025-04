Do trabalho na roça à prisão: três irmãos condenados por sequestro em SP

Segundo denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), em 15 de agosto de 2022, os Soares sequestraram dois homens na Vila Maria, zona norte de São Paulo, e mantiveram as vítimas em cativeiro, sob ameaça de morte, durante cinco horas.

Nove dias depois — continua a denúncia do MP-SP —, os Soares e ao menos outros sete indivíduos não identificados, portando armas de fogo, roubaram um Renault Master veículo e sequestraram um casal no acesso da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Operações pela internet

As investigações da Polícia Civil apontaram que a quadrilha integrava uma organização criminosa voltada à prática de roubos e extorsão mediante sequestro. Uma parte do bando arrebatava as vítimas e as levava para cativeiro.

Esse núcleo apavorava os sequestrados. Os criminosos ameaçavam matar todos para exigir senhas bancárias e desviar o dinheiro das contas correntes das vítimas. As operações eram realizadas pela internet, e os veículos roubados eram vendidos e desmanchados.

A Polícia Civil apurou que Gabriel, Victor e Vinícius faziam parte desse núcleo. Os investigadores afirmam que os irmãos estavam diretamente em contato com as vítimas, desde a chegada delas aos cativeiros até o recebimento das quantias extorquidas.