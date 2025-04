Presidente afastado da UPBus é transferido para penitenciária do PCC em SP

A remoção para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, distante 620 km de capital paulista, ocorreu na sexta-feira (11).

A Justiça mandou prender Ubiratan por entender que ele havia descumprido medidas cautelares. No vídeo gravado, ao qual a reportagem teve acesso, ele diz que o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu a prisão dele novamente com base em afirmações de um interventor da UPBus.

O interventor disse que viu o presidente afastado em um bar tomando café perto da UPBus. Uma das medidas cautelares impostas contra ele era justamente a de não se aproximar da empresa de ônibus nem de outros réus no mesmo processo.

Em conversa com a reportagem antes de se entregar, Ubiratan afirmou que o relatório do interventor diz que ele não ameaçou, não entrou nem coagiu ninguém da UPBus. "Sou inocente e por isso estou me entregando. Não aguento mais ser perseguido pelo Ministério Público", desabafou.

Segundo Anderson Minichillo, advogado de Ubiratan, o cliente estava solto desde o dia 2 de janeiro deste ano e vinha cuidando de sua saúde. "Vou provar a inocência dele no curso do processo", acrescentou o defensor. Ubiratan havia sido preso pela segunda vez em 20 de dezembro do ano passado.

"Fim da linha"

Na época, a Justiça também alegou que ele havia descumprido medidas cautelares. Ubiratan foi preso pela primeira vez em 9 de abril de 2024, durante a deflagração da Operação Fim da Linha. Foram detidas seis pessoas e cumpridos 52 mandados de busca e apreensões.