PM apura se acusados de matar delator do PCC desviaram munição de batalhões

A rastreabilidade realizada pelo Centro de Controle de Material Bélico da PM constatou que as munições apreendidas, de fuzil calibre 5,56, faziam parte do lote BLC40, distribuído à Polícia Militar em 2015 e 2016, e do lote CHE18, entregue à corporação em 2018.

O Centro de Controle de Material Bélico constatou que 360 munições do lote BCL40 foram distribuídas para o 33º Batalhão (Carapicuíba), justamente a última unidade de serviço do cabo Dênis.

Outras 4000 munições do lote CHE18 foram destinadas ao CPA/M-8 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano-8), ao qual estão subordinados o 20º Batalhão (Barueri) — última unidade de serviço do soldado Ruan — e do 33º Batalhão.

Relatório final

Todas essas informações constam no relatório final do IPM (Inquérito Policial Militar) que indiciou Dênis, Ruan e o tenente Fernando Genauro da Silva pelo assassinato de Gritzbach e outros 12 PMs acusados de fazer escolta para o delator do PCC.

Foi mencionado no relatório que há a possibilidade do envolvimento de Dênis e Ruan no desvio das referidas munições dos respectivos batalhões onde atuaram, "contribuindo para a materialidade do crime", o assassinato de Gritzbach.